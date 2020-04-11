Почему COVID-19 опаснее других вирусов

Группа ученых из Университета Гонконга после сравнительных исследований нового коронавируса и штамма, вызывающего атипичную пневмонию (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром) заявили, что «практически нет шансов» сдержать распространение SARS-CoV-2 до июля этого года. Об этом пишет газета South China Morning Post.

К такому выводу микробиологи под руководством профессора Юэн Квок-юнга пришли, выяснив, что новый коронавирус ведет себя более, чем в три раза агрессивнее ТОРС, поражая ткани легких. Чтобы это определить, ученые взяли образцы легочной ткани у шести пациентов-добровольцев. Исследование активности вируса показало, что в течение 48 часов он реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии, пишут «Известия».

При этом, как отметили микробиологи, он практически не дал иммунитету зараженных себя обнаружить, так как вызывал более медленные защитные и воспалительные реакции. Так, за двое суток нахождения в организме своей жертвы новый коронавирус практически не спровоцировал действие сигнальных белков.

«Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций», — цитирует издание заявление одного из участников исследования доктора Джаспера Чана.