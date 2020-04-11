Режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Карабахе

Режим чрезвычайной ситуации введен на месяц в оккупированном Нагорном Карабахе из-за коронавируса.

Как пишет Sputnik Армения, лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян подписал указ о введении режима ЧС с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии.

Режим ЧС в Карабахе будет длиться 30 дней - от 12 апреля до 12 мая.

Отметим, что в Карабахе выявлено пять случаев коронавируса, девять человек изолированы.

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