Режим чрезвычайной ситуации в оккупированном Карабахе
Режим чрезвычайной ситуации введен на месяц в оккупированном Нагорном Карабахе из-за коронавируса.
Как пишет Sputnik Армения, лидер карабахских сепаратистов Бако Саакян подписал указ о введении режима ЧС с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и защиты населения от угрозы пандемии.
Режим ЧС в Карабахе будет длиться 30 дней - от 12 апреля до 12 мая.
Отметим, что в Карабахе выявлено пять случаев коронавируса, девять человек изолированы.