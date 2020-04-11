Республиканский диагностический центр присоединяется к благородной акции

Республиканский диагностический центр с целью оказания помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией, принимая во внимание, что в клинике есть внутреннее отделение кровоснабжения и частного Банка крови, официально обратился в Республиканский центр талассемии для сдачи крови. Об этом haqqin.az сказали в центре.

Согласно информации, в официальном обращении в Республиканский центр талассемии говорится, что в то время, когда пандемия коронавируса распространяется по всему миру, люди с ослабленной иммунной системой и значительно более низким уровнем крови с большей вероятностью могут заразиться. Учитывая, что дети находятся в основной группе риска, было объявлено, что на следующей неделе медицинский персонал и все сотрудники клиники намерены принять участие в кампании по сдаче крови.

Было отмечено наличие для проведения кампании донорства крови в рамках РДЦ отдела кровоснабжения и частного Банка крови, а также то, что будут обеспечены все необходимые меры безопасности для доноров и медицинского персонала во время сдачи крови.

В обращении также указывается, что Центром талассемии будет выделен сотрудник в качестве координатора для обеспечения правильности и оперативности исполнения всех процедур по сбору, упаковке, доставке крови.