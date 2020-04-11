"Сербский Аль Капоне" умер от коронавируса
В столице Сербии Белграде от коронавируса умер бизнесмен Драгослав Космаяц, которого называли крупнейшим в стране боссом наркомафии и "сербским Аль Капоне", сообщает сербское издание Blic со ссылкой на источники, знакомые с состоянием здоровья умершего.
67-летний Космаяц был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в конце марта. Его состояние было тяжелым.
Космаяца, владельца многочисленной недвижимости, кафе и ресторанов по всей Сербии и в странах Западной Европы, неоднократно обвиняли в торговле наркотиками, пишет Корреспондент.net. Он был арестован в 2014 году за неуплату налогов и впоследствии обвинен во взяточничестве. Однако в конце 2018 года Апелляционный суд оправдал Космаяца по обвинению в должностных преступлениях.
Президент Сербии Александр Вучич называл Космаяца крупнейшим наркоторговцем в стране.