В Британии уже более 10 тысяч жертв коронавируса

В Великобритании от коронавируса умерли более 10 тысяч человек, это пятая страна в мире, где число жертв превышает эту отметку, следует из данных британского Минздрава.

«Из 282 тыс. 374 человек, у которых были взяты анализы, у 84 279 они дали положительный результат. По состоянию на 17:00 11 апреля 10 тыс. 612 человек из тех, кто был госпитализирован в Великобритании с коронавирусом, к сожалению, умерли», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

Отметку в 10 тысяч жертв до этого преодолели Италия, Испания, США и Франция.