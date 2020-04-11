Рекордное число зараженных коронавирусом в Саудовской Аравии за сутки
В Саудовской Аравии за последние сутки выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом, общее число зараженных превысило четыре тысячи человек, сообщил представитель Минздрава страны Мухаммед Абдель Али.
По информации саудовского Минздрава, за сутки выявлено 429 пациентов, зараженных SARS-CoV2. Большинство новых случаев заражения выявлено в Эр-Рияде и Мекке.
По словам Абделя Али, выздоровел 761 человек. За сутки погибли семь пациентов, общее число погибших достигло 59 человек.