Иран получил доступ к замороженным в Люксембурге миллиардам

По словам Роухани, страна смогла одержать вверх в европейском суде над попыткой Вашингтона блокировать и конфисковать активы Тегерана, чтобы якобы передать их жертвам террористической атаки 11 сентября, передает Интерфакс со ссылкой на агентство Fars.

Тегеран одержал победу в суде по делу о $1,6 млрд иранских средств, которые были ранее заморожены в юрисдикции Люксембурга по запросу США, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

В 2012 году Нью-Йоркский суд постановил, что Иран обязан выплатить в связи с терактом 11 сентября 2001 года $7 млрд в качестве возмещения ущерба за то, что, по версии американской стороны, помогал боевикам группировки "Аль-Каида" проследовать через свою территорию. Тегеран эти обвинения отрицал, а деньги платить отказался.

Ранее глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати заявил, что Ирану в ходе двух судебных разбирательств удалось вернуть доступ к этим средствам в Люксембурге и предотвратить перевод этих денег США.

В свою очередь западные СМИ отмечают, что люксембургский суд пока не обнародовал это решение.

Миллиарды долларов иранских средств до сих пор остаются замороженными в США и Европе - мера, которая была должна склонить Иран к заключению международного соглашения по ядерной программе 2015 года, из которого США вышли в 2018 году.