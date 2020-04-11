Мамед Эфендиев, отдел экономики 20:28

Читатели, наверное, уже запутались с предназначением тех сотен миллионов и даже миллиардов манатов, которые выделяются на борьбу как непосредственно с распространением коронавируса, так и на поддержку и дальнейшее восстановление экономики. Общая сумма достигает 2,5 млрд манатов, но, как мы недавно отмечали, вместе с косвенными расходами эта сумма скоро достигнет 3 млрд манатов. Однако, как заявил накануне АзерТАдж председатель Счетной палаты Вюгар Гюльмамедов, и этой суммы может быть недостаточно. Борьба с этой заразой и ее последствиями требует немало средств, которые выделяются в основном из госбюджета страны. Масштабы ее разрастаются, и глава Счетпалаты вполне резонно полагает, что ограничения и меры, предпринятые в рамках борьбы с распространением коронавируса, приведут к экономическому спаду и сокращению налоговых поступлений в госбюджет из ненефтяной отрасли.

И действительно, предпринимаемые шаги обязательно отразятся на доходной части бюджета, что, в свою очередь, потребует изменения структуры и расходов бюджета. Уже сегодня ясно, что многие статьи расходов придется менять в сторону увеличения. И это при снижении доходов! Как же быть в таком случае с утвержденным Законом о госбюджете? Конечно, его придется обязательно пересмотреть буквально под лупой, что не может оставить в стороне Счетную палату, призванную тщательно следить за движением каждой копейки в казне. Вот и провели ее структурные подразделения обсуждения в режиме онлайн по данному вопросу, и до конца этой недели планируется представить их предложения в Кабмин. Естественно, с обоснованием каждого выдвинутого предложения. Палата отмечает, что в процессе пересмотра бюджета важен перерасчет прогнозных показателей по всем видам налоговых поступлений, за исключением доходов нефтяной отрасли, налога на имущество и земельного налога. При этом необходимо учитывать в обязательном порядке потерпевшие убыток и повысившие свои доходы отрасли. Причем повышение адресности бюджетных расходов - выдача пособий наиболее уязвимым группам (даже после окончания пандемии) станет одним из первых шагов. Трудно оценить сроки и масштабы последствий пандемии, но эти меры будут носить регулярный характер для уязвимых групп.

Как отметил Гюльмамедов, текущие расходы будут повышаться, в частности будет продолжено финансирование лиц, работающих в бюджетном секторе (в социальной сфере). Одно из предложений также связано с обновлением законодательных актов, регулирующих госзакупки, и усилением контроля за их соблюдением в целях повышения свободной конкуренции в реальном секторе, полному переходу на проведение конкурсов в электронном порядке. Необходимо также пересмотреть минимальные социальные стандарты. Правда, пока, как заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов, в парламент не поступило ни одного проекта, связанного с пересмотром бюджета. Однако по поручению главы государства все социальные программы и социальные выплаты, заложенные в госбюджете на 2020 год, будут выполнены, даже несмотря на низкие мировые цены на нефть. Никаких ограничений по данным расходам не предусмотрено. Возможно, первое предложение поступит именно от Счетной палаты. Сегодня уже всем ясно, что бюджет нуждается в корректировках, ведь стоимость нефти в нем заложена на уровне 55 долларов за баррель, а рыночная цена ее сегодня почти вдвое ниже. При этом доходы бюджета прогнозируются на уровне 24 млрд манатов, из которых 46% приходится на ненефтяной, а 54% - на нефтяной сектор. Как это повлияет на нефтяные поступления – догадаться нетрудно. Правда, из средств нефтяного сектора 84% составляют трансферты Госнефтефонда (ГНФАР), которые непременно будут исполнены. Да, трансферт ГНФАР в этом году предусмотрен в объеме 6,5 млрд долларов, а активы его превышают 43 млрд долларов. И даже при условии низких нефтяных цен проблем с трансфертом не возникнет. А доля Фонда в доходах бюджета составляет 48%, то есть за половину его можно не беспокоиться. Но 16% этих доходов ожидаются от налогов нефтянки, которые непременно снизятся. К тому же еще 46% доходной части бюджета составляет доля ненефтяного сектора. А поступления из этого сектора снизятся заметно, поскольку в рамках карантинного режима введены ограничения по 20 сферам деятельности. Более половины из них полностью приостановлены. А это отразится на поступлениях в бюджет. К тому же часть нефтяных доходов формируется за счет реализации нефтепродуктов Госнефтекомпании (SOCAR) на внутреннем рынке. Но ограничение деятельности ненефтяного сектора приведет к снижению потребления нефтепродуктов, и поступления из этого источника также сократятся. Конечно, если в ближайшие сроки карантинный режим будет отменен, а активность возобновлена, ненефтяной сектор сможет справиться со своими обязательствами. Но верится в скорый конец большой беды с трудом.