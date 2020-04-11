Осужденный в России банкир пожертвовал британцам £1 миллион

Экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовали £1 млн ($1,2 млн) британской благотворительной организации Royal Berkshire NHS Foundation Trust на борьбу с коронавирусом. Фонд помогает Королевской Беркширской больнице, сообщает BBC.

Исполнительный директор фонда Стив Макманус назвал жест банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». В заявлении больницы сказано, что средства пойдут на создание зон отдыха для персонала больницы.

В своем заявлении супруги, чьи дети посещали школу в Беркшире, выразили надежду, что их деньги помогут персоналу больницы сейчас и в будущем.

Андрей Бородин уехал из России в Великобританию в 2011 году и спустя два года получил политическое убежище. В России экс-глава банка Москвы был объявлен в международный розыск. Суд Москвы заочно приговорил Бородина к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн рублей за растрату в особо крупном размере. Бородина обвиняли в хищении в общей сложности 14,5 млрд рублей. Сам Бородин называл обвинения в свой адрес фантазиями следователей.