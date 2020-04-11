В России предположили, когда на рынке нефти закончится кризис

«Нам нужно пережить пик падения спроса... Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае», — цитирует Новака ТАСС.

Ситуация, сложившаяся на мировом рынке нефти, продлится минимум до конца года, сказал министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

По его мнению, мировой спрос на нефть будет восстанавливаться медленнее, чем это было до кризиса.

Александр Новак выразил надежду, что новая сделка ОПЕК+, детали которой согласовываются на протяжении последних дней, будет подписана в ближайшее время.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ в начале марта и в условиях пандемии вируса COVID-19 мировые цены на нефть обрушились до двадцатилетних минимумов. На срочном заседании ОПЕК+ по стабилизации рынка, прошедшем 9 и 10 апреля, страны-участницы договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки. Сегодня вечером, 12 апреля, страны продолжат переговоры для подписания окончательного варианта соглашения.