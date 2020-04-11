Российский город закрыли из-за вспышки коронавируса

Российский город Вязьма в Смоленской области закрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает RT со ссылкой на местную администрацию.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Вязьме с 12 по 30 апреля вводится ограничение на въезд и выезд с территории городского поселения для граждан, у которых нет местной регистрации. Ограничения не будут касаться врачей, сотрудников МЧС и ряда других ведомств, заявили в администрации.

Там уточнили, что местные власти решили принять подобные меры после того, как у 86 постояльцев городского дома-интерната заподозрили коронавирус. На данный момент тестирование прошли 306 человек, в том числе и персонал, при этом у одного из них уже был подтвержден этот диагноз.