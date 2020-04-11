Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая-июня, написал на своей странице в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Ранее ТАСС сообщал, что страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.

"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+ начиная с 1 мая", - написал министр нефти Кувейта.

В свою очередь в Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что речь идет о 9,7 млн баррелей в сутки. "По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении", - говорится в сообщении министерства.