Наконец: страны ОПЕК+ договорились по нефти обновлено 22:27
Министры стран ОПЕК+ на втором экстренном заседании смогли достигнуть окончательного консенсуса о сокращении добычи на период мая-июня, написал на своей странице в Twitter министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.
Ранее ТАСС сообщал, что страны согласовали снижение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки.
"Путем непрерывных переговоров с рассвета пятницы, мы, наконец, объявляем о заключении исторического соглашения о сокращении добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки для стран ОПЕК+ начиная с 1 мая", - написал министр нефти Кувейта.
В свою очередь в Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что речь идет о 9,7 млн баррелей в сутки. "По итогам министерского вебинара стран-участниц ОПЕК+, а также стран, не входящих в ОПЕК+, было подписано соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца с 1 мая. Казахстан в свою очередь поддержал консенсус в соглашении", - говорится в сообщении министерства.
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Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС один из делегатов.
Отмечается, что видеоконферения, запланированная в 19:00 мск, началась в 20:15.
"Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки", - сказал он. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая-июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.
В Миннефти Кувейта в свою очередь подтвердили, что соглашение достигнуто окончательно.
Встреча, начавшаяся около получаса назад, еще продолжается.