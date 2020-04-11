Коронавирус очистил в мегаполисах воздух и воду

У пандемии коронавируса оказался и положительный эффект: в крупных мегаполисах по всему миру, где жители многие годы страдали от смога, воздух настолько очистился за месяцы карантина, что люди увидели голубое небо и чистую воду в водоемах.

В Дели, который давно уже лидирует среди городов мира по уровню загрязненности воздуха, показатель чистоты воздуха теперь держится в районе 30, а после дождей опускается ниже 20 и даже доходит до 7, пишет Коммерсант.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, вредным для здоровья считается воздух, показатель загрязнения которого превышает 25. До вспышки коронавируса в «нормальные» для жителей Дели дни показатель достигал 200, а в критические поднимался до опасных для жизни 900.

Жители Бангкока, Пекина, Сан-Паулу, Боготы, Лос-Анджелеса и других мегаполисов, обычно находящихся в плотном смоге, обмениваются в соцсетях восторженными отзывами о чистом воздухе.

По данным швейцарской компании IQAir, в режиме реального времени оценивающей качество воздуха в разных регионах мира, сейчас самый грязный воздух в столице Непала Катманду — 165, но это гораздо ниже того уровня, который до пандемии являлся привычным для Дели.