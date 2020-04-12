В мире уже три типа COVID-19

Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что у коронавируса есть три генетических варианта – А, В и С. Распространенность этих вариантов в разных странах может рассказать о том, как вирус передвигался по миру.

Условно они выделили три типа - А, В и С. Тип А - это исходный вирус, который передался людям от летучих мышей. Другие два типа - это его мутации, пишет Daily Mail.

Тип A наиболее распространен в Австралии и США. К этому типу отнесли две трети американских образцов. Большинство случаев, когда в США выявили тип В, были связаны с круизными судами.

В Китае самым распространенным был тип В, который распространился перед Рождеством. Он же доминирует в Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

Тип C, который мутировал от типа B, пришел в Европу через Сингапур. Он наиболее распространен в этой части Азии. В частности, в Южной Корее.