Азербайджан поддержал решение ОПЕК+

На 10-м заседании министров стран - участниц ОПЕК и не членов (ОПЕК+) в формате видеоконференции была утверждена Декларация о сотрудничестве по сокращению суточной добычи нефти. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минэнергетики Азербайджана.

Согласно информации, на заседании было рассмотрено и принято предложение Мексики сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки со стороны стран ОПЕК+. Также, если Мексика примет квоты, предложенные на 9-м заседании министров ОПЕК+, условие соглашения, которое вступит в силу 1 мая, будет исключено из Декларации о сотрудничестве.

Согласно поправкам в Декларацию о сотрудничестве, квоты добычи Мексики в мае-июне были определены в 400 тыс. баррелей вместо 100 тыс. баррелей. Чтобы компенсировать другую часть обязательств Мексики, США договорились о сокращении своей добычи на 300 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, было единогласно согласовано выполнение решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая.