Неудача с комендантским часом привела к отставке главы МВД Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу решил уйти в отставку после введения в стране 48-часового комендантского часа. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения с толпами людей на улицах турецких городов, которые появились, не соответствовали этому процессу, который был под контролем, - подчеркнул Сойлу. - Я покидаю свой пост главы МВД".

Он также попросил прощения у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и всего турецкого народа.

10 апреля в 23:00 по местному времени Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в соцсетях появились видеоролики огромных толп у магазинов - люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа.

50-летний Сойлу занимал пост главы МВД Турции с августа 2016 года.