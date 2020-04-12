Путин, Трамп и саудовский король поддержали сделку ОПЕК+

"Лидерами была поддержана достигнутая в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом. Эта договоренность вступает в силу", - приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

Состоялся также отдельный телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. "Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Еще раз отмечено большое значение сделки в формате "ОПЕК плюс" о снижении нефтедобычи", - добавили в пресс-службе.

Были рассмотрены также актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

В сообщении Кремля отмечается, что "условлено о продолжении контактов между руководителями Российской Федерации, США и Королевства Саудовская Аравия".