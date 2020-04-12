Глава МОК: Перенос Олимпиады обойдется в сотни миллионов
Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год будет стоить Международному олимпийскому комитету несколько сотен миллионов долларов. Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал глава организации Томас Бах.
"Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас", - сказал Бах, передает ТАСС.
МОК долго не соглашался на перенос Олимпиады-2020, во многом из-за нежелания нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - стране, по самым скромным подсчетам, уже потратившей на подготовку свыше 12 млрд долларов. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в 1 млрд долларов. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами страны-участницы, еще только предстоит подсчитать.
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.