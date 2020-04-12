Глава МОК: Перенос Олимпиады обойдется в сотни миллионов

Перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год будет стоить Международному олимпийскому комитету несколько сотен миллионов долларов. Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung сказал глава организации Томас Бах.

"Стоимость переноса на данный момент еще предстоит подсчитать. Для МОК будут дополнительные расходы в несколько сотен миллионов долларов, это можно сказать уже сейчас", - сказал Бах, передает ТАСС.