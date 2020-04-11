В Москве еще 10 человек скончались от коронавируса

В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтвержден диагноз двусторонняя пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщил оперативный штаб.

Возраст умерших — от 39 до 80 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, говорится в сообщении.

Общее число летальных случаев от коронавируса в российской столиц достигло 82. Всего в Москве коронавирусом заболели 10 158 человек, из них 1 306 — за последние сутки.