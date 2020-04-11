Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт дополнительно сократят поставки нефти

Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт согласились добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирана Бижан Зангане.

«На встрече министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что королевство вместе с Кувейтом и ОАЭ согласилось добровольно сократить поставки нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, чтобы помочь нефтяным ценам на рынке», – приводит слова министра нефти Ирана РИА Новости.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в свою очередь сообщил, что страна согласна сократить добычу от уровня в 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, в воскресенье вечером состоялось новое заседание ОПЕК+ по вопросу окончательного согласования сделки о сокращении добычи нефти. В ходе заседания все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.