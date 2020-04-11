Трамп поблагодарил Путина и саудитов за «прекрасную сделку»

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и королю Саудовской Аравии Салману Бен Абделю Азизу Аль Сауду за «прекрасную сделку» по сокращению добычи нефти. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

«Большая нефтяная сделка в рамках ОПЕК+ заключена. Это позволит сохранить сотни тысяч рабочих мест в энергетической отрасли Соединенных Штатов. Я хотел бы поблагодарить и поздравить президента России Путина и короля Саудовской Аравии Салмана, с которыми я только что поговорил в Овальном кабинете. Прекрасная сделка для всех!» — написал американский лидер.

12 апреля президенты США и России - Дональд Трамп и Владимир Путин, а также король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе телефонного разговора поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о поэтапном добровольном ограничении объема добычи нефти.