Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.

"Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. Эрдоган заявил, что не счел это требование подходящим, - подчеркивается в коммюнике. - Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности"