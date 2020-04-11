Коронавирус и Минтруда вывели из тени до 40 тысяч человек наш комментарий
Новый коронавирус ударил по всем – мощно и одновременно. Но наиболее пострадавшими, как и всегда при больших бедах, оказались социально уязвимые слои населения. Старики, дети, инвалиды, безработные, ряды которых все пополняются, всегда были в центре внимания азербайджанской общественности, а сегодня забота о них приобрела особое значение. Помогают им буквально все, но государственную заботу о нуждающихся заменить никто не в состоянии. Это еще раз показало Министерство труда и социальной защиты населения.
Чтобы убедиться в этом, достаточно бегло просмотреть заголовки ряда информаций за последние пару дней. «Около 13 тыс. одиноких пожилых людей в Азербайджане получили продовольственную помощь», «Минтруда Азербайджана о лицах, которые получат единовременные выплаты», «Адресную государственную соцпомощь в Азербайджане получают более 78 тысяч семей», «Еще 10 тысяч безработных получили единовременные выплаты», «Начинается регистрация для выдачи единовременных выплат гражданам в столице и регионах Азербайджана», «В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек», «Около 55 тысяч безработных получили единовременную выплату».
Поверьте, для этого нам не пришлось вести долгую поисковую работу, и вряд ли удалось охватить все сообщения информагентств. Но любого из этих заголовков достаточно, чтобы представить себе весь масштаб той огромной помощи, которую сумел за короткий срок организовать неугомонный министр Сахиль Бабаев. Всего два года назад он возглавил одно из самых сложных по назначению министерств, которое вывел сегодня в число лучших. Если бы за это время не были устранены годами копившиеся здесь проблемы, то трудно даже представить, как сегодня министерство сумело бы справиться с поставленными задачами. Главная из которых – не дать беспомощным слоям населения ощутить беспощадную силу страшного COVİD-19.
Но все это – только первый этап, который министерство уже осуществило. А ведь самая сложная и трудоемкая работа еще впереди. Эпидемия нарушила привычный образ жизни миллионов людей, уязвимость которых перед переменами особенно высока. Ослабевшей экономике трудно восполнять образовавшиеся социальные дыры. Но министерство, как выясняется, готово и к предстоящим трудностям. В целом Оперативным штабом при Кабмине разработан обширный план мероприятий, исполнение которых уже началось. И одно из ведущих мест в этом занимают меры по занятости и соцобеспечению населения.
Этот раздел охватывает 4 направления, включающих 10 мероприятий с охватом 2 млн человек. На их реализацию требуется 394 млн манатов, из которых 100 млн манатов будет выделено из госбюджета в течение 2 месяцев, 203 млн манатов – из Госфонда соцзащиты в течение года за счет образовавшихся в фонде резервов, еще 91 млн манатов в течение года выделит Фонд страхования от безработицы.
Первое направление предусматривает защиту от рисков безработицы работников госсектора, где 910 тыс. человек отправлены в отпуск с сохранением зарплаты. Эта мера не предусматривает больших средств - одни госорганы продолжают деятельность с минимальным числом работников, другие же работают из дома с сохранением зарплаты.
Второе направление - предотвращение рисков, связанных с безработицей для работников негосударственного сектора. С этой целью работодателям направлены уведомления о недопущении безосновательных увольнений работников и обеспечен повседневный контроль за этим. Эта мера охватывает 664 тысяч человек и также не требует средств. Кстати, в результате только этой меры с 23 марта по 9 апреля число трудовых договоров увеличилось на 38 тыс. В условиях ограничения трудовой деятельности, когда по всему миру идут сокращения и увольнения, в Азербайджане появилось около 40 тыс. новых рабочих мест. Ясно, что эти необходимые в производственной деятельности люди просто выведены из тени. В данном случае коронавирус, как это ни парадоксально, сыграл и положительную роль для экономики страны.
Но как же быть с теми, кто все же остался без работы?
Для безработных и уволенных лиц разработано третье направление по обеспечению занятости посредством центров DOST. Оно охватывает 50 тыс. человек, на эти цели в течение 2 месяцев выделяется 30 млн манатов. Для этого совместно с районными (городскими) ИВ обеспечена деятельность координирующих комитетов, усилена работа центров занятости на местах, утверждено распределение дополнительных общественных рабочих мест по регионам. Они будут созданы в ближайшие дни, известны и приоритетные участки – дезинфекция, обслуживание пожилых и т.д.
Но это направление оказалось одним из самых сложных и предусматривает еще четыре мероприятия. Это оказание помощи оказавшимся безработными лицам в размере 190 манатов, на что выделено 70 млн манатов на два месяца. 600 тыс. манатов выделено для выплаты 2 тыс. слушателям курсов страхования от безработицы и профподготовки, а 700 млн манатов – на расширение и исполнение программы самозанятости с охватом 11 тыс. человек. К данному процессу подключилась и банковская система страны. Еще 70 млн манатов за счет Фонда страхования от безработицы выделено на год для расширения сферы охвата выплат на страхование от безработицы и создание проактивных механизмов назначения.
Еще три мероприятия включает четвертое направление по усилению мер соцзащиты по особо уязвимым слоям населения. На эти цели предусмотрено использовать накопленные Госфондом соцзащиты в прошлом году 200 млн манатов резервных средств. Надо обеспечить устойчивость социальных выплат 2,3 млн человек (1,27 млн пенсионерам, 430,2 тыс. получающим социальные пособия и 285,7 тыс. президентским стипендиатам). Причем ни один банкомат или рos-терминал при этом не удерживает проценты. Фондом соцзащиты выделено также 3 млн манатов на два месяца для продления адресной государственной социальной помощи и облегчения доступа к ней. Надо отметить, что всего за 9 дней с начала апреля число получающих эту помощь возросло на 13,5% - до 78,3 тыс. семей или 330 тыс. человек. Заслуживает одобрения и оказание соцуслуг на дому лицам старше 65 лет, а нуждающимся в особой заботе – на предприятиях соцуслуг.
Правда, таких немного – 16 тыс. человек. Но и их нельзя забывать. Точно так же, как нельзя забывать о продлении истекших сроков инвалидности 14 тыс. лиц с привлечением 2,6 млн манатов или повышении на 100 кВт/час льготного лимита электроэнергии для населения, что требует 10 млн манатов за 2 месяца. И таких мер много.
Но в число важнейших задач Минтруда входит и поддержка экономического роста и предпринимательства. Большая работа проведена министерством в направлении защиты рабочих мест и социальной стабильности. Так, с целью защиты от пандемии временно снижено число рабочих мест, на выплату части зарплаты 300 тыс. пострадашим выделено на год 215 млн манатов. А пострадавшим от пандемии 300 тыс. (микро) предпринимателям выделена финансовая помощь на год в размере 80 млн манатов.
Миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов… Вот так и складывается та поддержка Минтруда социально уязвимым слоям населения и бизнесу, о которой хочется говорить и говорить. В конечном итоге она перерастает в миллиарды манатов прямой и косвенной поддержки, которую правительство предоставляет для регулирования той или иной сферы жизни, экономики. Но жизнь и экономика характеризуются взлетами и падениями, а роль правительства как раз в том и заключается, чтобы их регулировать, добиваясь наименьших потерь и высокой эффективности.