Эльнур Мамедов, отдел экономики 01:39

Новый коронавирус ударил по всем – мощно и одновременно. Но наиболее пострадавшими, как и всегда при больших бедах, оказались социально уязвимые слои населения. Старики, дети, инвалиды, безработные, ряды которых все пополняются, всегда были в центре внимания азербайджанской общественности, а сегодня забота о них приобрела особое значение. Помогают им буквально все, но государственную заботу о нуждающихся заменить никто не в состоянии. Это еще раз показало Министерство труда и социальной защиты населения. Чтобы убедиться в этом, достаточно бегло просмотреть заголовки ряда информаций за последние пару дней. «Около 13 тыс. одиноких пожилых людей в Азербайджане получили продовольственную помощь», «Минтруда Азербайджана о лицах, которые получат единовременные выплаты», «Адресную государственную соцпомощь в Азербайджане получают более 78 тысяч семей», «Еще 10 тысяч безработных получили единовременные выплаты», «Начинается регистрация для выдачи единовременных выплат гражданам в столице и регионах Азербайджана», «В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек», «Около 55 тысяч безработных получили единовременную выплату».

Поверьте, для этого нам не пришлось вести долгую поисковую работу, и вряд ли удалось охватить все сообщения информагентств. Но любого из этих заголовков достаточно, чтобы представить себе весь масштаб той огромной помощи, которую сумел за короткий срок организовать неугомонный министр Сахиль Бабаев. Всего два года назад он возглавил одно из самых сложных по назначению министерств, которое вывел сегодня в число лучших. Если бы за это время не были устранены годами копившиеся здесь проблемы, то трудно даже представить, как сегодня министерство сумело бы справиться с поставленными задачами. Главная из которых – не дать беспомощным слоям населения ощутить беспощадную силу страшного COVİD-19. Но все это – только первый этап, который министерство уже осуществило. А ведь самая сложная и трудоемкая работа еще впереди. Эпидемия нарушила привычный образ жизни миллионов людей, уязвимость которых перед переменами особенно высока. Ослабевшей экономике трудно восполнять образовавшиеся социальные дыры. Но министерство, как выясняется, готово и к предстоящим трудностям. В целом Оперативным штабом при Кабмине разработан обширный план мероприятий, исполнение которых уже началось. И одно из ведущих мест в этом занимают меры по занятости и соцобеспечению населения. Этот раздел охватывает 4 направления, включающих 10 мероприятий с охватом 2 млн человек. На их реализацию требуется 394 млн манатов, из которых 100 млн манатов будет выделено из госбюджета в течение 2 месяцев, 203 млн манатов – из Госфонда соцзащиты в течение года за счет образовавшихся в фонде резервов, еще 91 млн манатов в течение года выделит Фонд страхования от безработицы. Первое направление предусматривает защиту от рисков безработицы работников госсектора, где 910 тыс. человек отправлены в отпуск с сохранением зарплаты. Эта мера не предусматривает больших средств - одни госорганы продолжают деятельность с минимальным числом работников, другие же работают из дома с сохранением зарплаты.

Второе направление - предотвращение рисков, связанных с безработицей для работников негосударственного сектора. С этой целью работодателям направлены уведомления о недопущении безосновательных увольнений работников и обеспечен повседневный контроль за этим. Эта мера охватывает 664 тысяч человек и также не требует средств. Кстати, в результате только этой меры с 23 марта по 9 апреля число трудовых договоров увеличилось на 38 тыс. В условиях ограничения трудовой деятельности, когда по всему миру идут сокращения и увольнения, в Азербайджане появилось около 40 тыс. новых рабочих мест. Ясно, что эти необходимые в производственной деятельности люди просто выведены из тени. В данном случае коронавирус, как это ни парадоксально, сыграл и положительную роль для экономики страны. Но как же быть с теми, кто все же остался без работы? Для безработных и уволенных лиц разработано третье направление по обеспечению занятости посредством центров DOST. Оно охватывает 50 тыс. человек, на эти цели в течение 2 месяцев выделяется 30 млн манатов. Для этого совместно с районными (городскими) ИВ обеспечена деятельность координирующих комитетов, усилена работа центров занятости на местах, утверждено распределение дополнительных общественных рабочих мест по регионам. Они будут созданы в ближайшие дни, известны и приоритетные участки – дезинфекция, обслуживание пожилых и т.д.