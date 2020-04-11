Ученые нашли блокирующее размножение коронавируса лекарство
Антиретровирусный препарат нельфинавир способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Токай в Исехаре. Результаты их исследования опубликованы на портале биомедицинских препринтов bioRxiv.
Отмечается, что при лечении ВИЧ это лекарство используют в сочетании с другими антиретровирусным препаратами.
Исследователи изучили влияние девяти подобных препаратов на частицы нового коронавируса и нашли закономерность в применении нелфинавира и снижении репликационной активности возбудителя COVID-19, пишет РИА Новости.
В заключении экспертов говорится, что нельфинавир стоит включить в перечень потенциально эффективных лекарств против коронавируса. Ученые подчеркнули, что проверенного средства для лечения коронавируса не найдено, поэтому нужно срочно тестировать эффективные противовирусные препараты.