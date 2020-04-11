Коронавирус есть, президента нет. Подданные играют в бейсбол наша корреспонденция
Есть в мире одна маленькая, но гордая страна, власти которой не признают угрозы коронавируса. Она не закрыла свои границы, как это сделали многие государства мира. Рестораны и магазины открыты. В стране при полных трибунах продолжаются турниры по бейсболу. Министерство туризма зазывает иностранцев на соревнования по ловле рыбы и конкурсы красоты. В отличие от других государств мира, где граждан призывают не выходить из домов и по возможности не контактировать друг с другом, в этой стране власти агитируют людей собираться, идти на пляжи и вовсю отмечать неделю католической Пасхи (ее мир отметил 12 апреля).
Зовется эта страна Никарагуа. Газета The Washington Post, корреспондент которой побывала в столице страны - Манагуа публикует фото детей, которые сидят на пляже за столом. Пьют кока-колу, веселятся, обнимаются друг с другом. «Мы - уникальная страна, и самое лучшее, что можем сделать, - это проводить время со своей семьей», - комментирует картинку со своими детьми Карлос Ортега, сын президент страны Даниэля Ортеги.
Но уникальна Никарагуа и тем, что в разгар пандемии сам 74-летний президент Даниэль Ортега уже месяц как не появляется на публике и ни разу не обратился к нации. Никто не знает, что с ним случилось.
В отсутствие лидера государством руководит его супруга Росарио Мурильо, которая является одновременно вице-президентом страны. Она ежедневно дает интервью местным СМИ. От нее нация узнала, что в Никарагуа зарегистрировано лишь 8 случаев инфицирования коронавирусом и одна смерть.
«У нас нет случаев передачи (вируса) и благодаря Господу не будет никогда, - говорит Мурильо. Но в это никто не верит.
Правительство не сообщает, сколько тестов на коронавирус было сделано. Представителям католической церкви показывают на дверь в государственных больницах, когда те обращаются к ним с вопросами. Частным госпиталям запрещено передавать какую-либо информацию о смертельной болезни. Как говорит Хозефина Бонилья, врач и эксперт в сфере здравоохранения, именно отсутствием данных о тестировании объясняется озвученное властями малое количество заболевших. В других латиноамериканских странах, где тестирование проводится, картина ужасающая. Как свидетельствует европейская пресса, в Эквадоре число умерших пошло на сотни, но в моргах нет мест, и трупы, покрытые белыми саванами, лежат на улице. В соседней с Никарагуа Коста-Рике - свыше 500 случаев коронавируса.
Бывший министр иностранных дел Хосе Паллайс говорит, что правительство явно боится, что пандемия обрушит и без того крайне хрупкую никарагуанскую экономику. Напомним, что Ортега является лидером сандинистской революции, которая привела его к власти в 1979 году. В 2007 году он вернулся на капитанский мостик, и потом его избирали дважды благодаря тому, что в тот период Никарагуа с населением всего 6 миллионов человек переживала невероятный экономический бум. Но в последние годы экономика обрушилась, и это было во многом связано с потерей щедрых субсидий в поставках нефти и другой финансовой помощи от «братьев по классу» в Венесуэле.
Никарагуа сейчас является второй беднейшей страной в полушарии после Гати. А ее режим по мере ухудшения экономической ситуации становился все более авторитарным. Ортега, не колеблясь, начиная с 2018 года применял оружие при разгоне многочисленных демонстраций протеста. США наложили санкций на него самого и членов его семьи по обвинению в жестоких расправах с оппозицией и безудержной коррупции.
И вот сейчас предводитель сандинистов исчез, что нередко происходило в прошлом в подобного рода режимах, когда лидеров отправляли в мир иной даже их близкие родственники.
Но международные организации волнует не столько судьба Ортеги, сколько преступно безразличное отношение властей к наступившей пандемии, что угрожает всем соседним с Никарагуа странам. Как сообщает в своем твитте Майкл Козак, заместитель государственного секретаря США по делам Западного полушария, «в то время как страна противостоит COID-19, президент исчез, а Никарагуа нужен лидер и правдивая информация о смертельной пандемии».
Но вряд ли никарагуанцы этого дождутся. Репрессии, коррупция и секретность. Закономерный итог правления популистских левых режимов, о чем наглядно свидетельствует опыт Венесуэлы, в прошлом одной из самых преуспевающих стран на континенте, превращенной в руины.
«В прошлом году у нас было 170 тысяч туристов, - говорит Леонардо Торрес, глава национального комитета мелкого и среднего бизнеса Никарагуа. - Но сейчас максимум будет половина от этого числа».
А скорее всего не будет никого. Мексиканская компания Aeromexico только что осуществила свой последний полет из Манагуа, после чего вся воздушная связь Никарагуа с окружающим ее миром прекратилась. Границы страны открыты, но ехать туда на конкурсы красоты или на рыбалку никто не хочет.