Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 02:41

Есть в мире одна маленькая, но гордая страна, власти которой не признают угрозы коронавируса. Она не закрыла свои границы, как это сделали многие государства мира. Рестораны и магазины открыты. В стране при полных трибунах продолжаются турниры по бейсболу. Министерство туризма зазывает иностранцев на соревнования по ловле рыбы и конкурсы красоты. В отличие от других государств мира, где граждан призывают не выходить из домов и по возможности не контактировать друг с другом, в этой стране власти агитируют людей собираться, идти на пляжи и вовсю отмечать неделю католической Пасхи (ее мир отметил 12 апреля).

Зовется эта страна Никарагуа. Газета The Washington Post, корреспондент которой побывала в столице страны - Манагуа публикует фото детей, которые сидят на пляже за столом. Пьют кока-колу, веселятся, обнимаются друг с другом. «Мы - уникальная страна, и самое лучшее, что можем сделать, - это проводить время со своей семьей», - комментирует картинку со своими детьми Карлос Ортега, сын президент страны Даниэля Ортеги. Но уникальна Никарагуа и тем, что в разгар пандемии сам 74-летний президент Даниэль Ортега уже месяц как не появляется на публике и ни разу не обратился к нации. Никто не знает, что с ним случилось. В отсутствие лидера государством руководит его супруга Росарио Мурильо, которая является одновременно вице-президентом страны. Она ежедневно дает интервью местным СМИ. От нее нация узнала, что в Никарагуа зарегистрировано лишь 8 случаев инфицирования коронавирусом и одна смерть. «У нас нет случаев передачи (вируса) и благодаря Господу не будет никогда, - говорит Мурильо. Но в это никто не верит.

Правительство не сообщает, сколько тестов на коронавирус было сделано. Представителям католической церкви показывают на дверь в государственных больницах, когда те обращаются к ним с вопросами. Частным госпиталям запрещено передавать какую-либо информацию о смертельной болезни. Как говорит Хозефина Бонилья, врач и эксперт в сфере здравоохранения, именно отсутствием данных о тестировании объясняется озвученное властями малое количество заболевших. В других латиноамериканских странах, где тестирование проводится, картина ужасающая. Как свидетельствует европейская пресса, в Эквадоре число умерших пошло на сотни, но в моргах нет мест, и трупы, покрытые белыми саванами, лежат на улице. В соседней с Никарагуа Коста-Рике - свыше 500 случаев коронавируса.