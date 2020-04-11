Крик души медсестры: «Я устала видеть умершие тела в каждой палате»

35-летняя медсестра из реанимационного отделения одной из больниц для больных коронавирусом Дэниэль Шмолл опубликовала пост в соцсетях, где в слезах рассказывает о том, как больные из всех сил пытаются перебороть болезнь и умирают от нее.

Число больных коронавирусом во всем мире продолжает расти, перевалив за 1,85 миллиона человек. Эпицентр пандемии сместился в США и, в частности, Нью-Йорк. Система здравоохранения в городе практически парализована, врачи не справляются с потоком поступающих тяжелых больных.

Медсестра жалуется на то, что психологически устала от того, что видит умерших в палате пациентов.

«Каждый раз, заходя в палату, ты видишь безжизненные тела людей. Я устала о того, что приходится каждый раз выражать соболезнования родным умерших. За это время также скончались и мои коллеги», - рассказывает медсестра, чей крик души разошелся в социальных сетях.

Днеил Шмалл также отметила, что люди и представить себе не могут, как сегодня сложно работать врачам и медработникам.

«Я перестала звонить своим родственникам, т.к. не хочу их беспокоить и расстраивать. Я перестала чувствовать, что о нас кто-то заботится. Никому нет дела, что мы чувствуем, потому что это наша работа. Всем желаю удачи, думаю, что вместе мы сможем добиться успеха», - сказала медсестра.