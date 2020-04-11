В Нахчыване 71 больной коронавирусом. Один человек скончался

В Нахчыване коронавирус выявлен у 71 человека и один человек скончался. Об этом говорится в сообщении Минздрава автономной республики.

Согласно информации, в Нахчыванской Автономной Республике находятся в карантине 1915 человек. 229 из них - лица из других регионов республики, приехавшие из других мест.

«До сих пор проведены тесты 880 лицам. После повторных тестов у 71 человека было подтверждено заражение. Один человек вылечился и выписан, один скончался. Лечение еще 69-и продолжается. Случаев осложнений нет», - говорится в сообщении.