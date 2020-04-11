Известный математик умер от коронавируса

Британский математик и создатель игры "Жизнь" Джон Хортон Конвей скончался в возрасте 82 лет от коронавируса. Об этом сообщил его коллега Сэм Вон в Twitter. Смерть, как он отметил, была внезапной.

"Часть тяжелых потерь от коронавируса в Нью-Джерси", — написал Вон.

Хортон родился 26 апреля 1937 года. Он окончил Кембриджский университет. С 1986 года и до самой смерти работал в Принстонском университете в США.

Он известен как создатель игры "Жизнь". Кроме того, он сформулировал гипотезу чудовищного вздора и открыл в теории групп группы Конвея. Вместе с соавторами он заложил основы комбинаторной теории игр и открыл сюрреальные числа.