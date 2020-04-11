Как Вьетнаму удалось выстоять перед коронавирусом

Отмечается, что реакция Вьетнама на кризис заслужила похвалу от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Показатели инфицирования в стране, несмотря на общую границу с Китем, остаются значительно ниже, чем в Южной Корее, Сингапуре и на Тайване — их много раз хвалили в СМИ за их эффективные меры против пандемии. Кроме того, во Вьетнаме вообще не зафиксированы смерти от нового вируса.

Вьетнам с помощью решительных карантинных мер и социальной сплоченности смог избежать трагических последствий пандемии коронавируса, которые переживают в Европе и США. Причины успеха назвало издание South China Morning Post.

Представитель ВОЗ в этой стране Кидун Парк, считает, что раннее реагирование страны на кризис оказалось важнейшим фактором успеха. «Вьетнам отреагировал на эту вспышку рано и деятельно. Его первое исследование по оценке рисков было проведено в начале января — вскоре после того, как начали поступать сообщения о случаях заболевания в Китае», — сказал он.

В стране быстро был создан национальный комитет по предупреждению и контролю COVID-19 во главе с вице-премьером, который сразу представил национальный план реагирования. Вьетнамские школы закрыты с января, 16 марта начался массовый карантин, с 25 марта прекращены международные авиарейсы. Подавляющее большинство внутренних рейсов, поездов и автобусов отменены. Тем, кто заразил другого человека из-за отказа носить маску, может грозить до 12 лет тюрьмы.

При этом власти пока не говорят о смягчении этих ограничений. Несмотря на малое количество подтвержденных случаев, 1 апреля Вьетнам объявил ограничения по въезду и выезду из страны. Кроме того, во Вьетнаме есть опыт лечения похожих заболевания, таких как атипичная пневмония.

Всего во Вьетнаме на 13 апреля зафиксировано 262 случая заражения коронавирусом, никто из пациентов не погиб.