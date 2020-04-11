В России уже более 18 тысяч зараженных коронавирусом
В России по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 2 558 новых случаев заражения коронавирусом в 62 регионах страны, сообщает оперативный штаб.
Общее число инфицированных — 18 328 человек. Большинство случаев коронавирусной инфекции выявлены в Москве (+1355 человек за сутки), Подмосковье (+495), Санкт-Петербурге (+121).
За прошедшие сутки число умерших от коронавируса увеличилось на 18 человек. Всего с начала эпидемии в России умерли 148 человек. Выздоровели 1470 человек (+179 человек за сутки).