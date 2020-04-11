В Азербайджане за неподчинение требованиям полиции задержан журналист

12 апреля в связи с установленным на территории страны карантинным режимом сотрудники полиции, несущие службу на территории города Ширван, подошли к гуляющему по улице мужчине и потребовали предъявить разрешение и удостоверение личности. Мужчина не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и был задержан.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, в Отделе полиции города Ширвана было установлено, что задержанный, житель Гаджигабульского района Ибрагим Везиров, является журналистом одного из новостных интернет-порталов.

В его отношении был составлен протокол по статье 535 Кодекса об административных проступках (Умышленное неподчинение сотруднику полиции или военнослужащему) и применена мера наказания в виде 25 суток административного ареста.