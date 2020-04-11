В свете пандемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, большинство депутатов германского Бундестага выступают за отказ от повышения выделяемых им сумм на представительские расходы.

Как сообщает Deutsche Welle, некоторые из них заявили, что политики "не могут жить по-прежнему, когда многие люди теряют работу или переходят на неполный рабочий день".

Сейчас депутаты Бундестага зарабатывают 10 083 евро в месяц. Эта сумма меняется раз в год 1 июля в соответствии с индексом номинальной заработной платы, определяемым Федеральным статистическим ведомством. В 2019 году номинальная зарплата в стране выросла на 2,6 процента. Таким образом, после очередного повышения парламентарии получали бы 10 345 евро.