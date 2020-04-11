В Пакистане разбился военный самолет: есть погибшие
Самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета на востоке провинции Пенджаб. Погибли двое военных – инструктор и пилот, сообщает местный телеканал 24news.
Самолет упал в поле. Тип разбившегося самолета пока не уточняется. Для расследования происшествия будет создана комиссия. Предварительно причиной аварии указана техническая неисправность.
Эта авария стала уже четвертой для ВВС Пакистана с начала нынешнего года. Последним крушением стало падение истребителя F-16 11 марта недалеко от столицы страны города Исламабад во время отработки фигур высшего пилотажа в преддверии Дня Пакистана.