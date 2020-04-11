Goldman Sachs о сделке ОПЕК+: историческая, но недостаточная

Несмотря на новое соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное министрами ОПЕК+, стоимость сырья продолжит падать. Текущей сделки недостаточно для повышения цен, считают аналитики одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, мнение которых приводит Reuters.

В Goldman Sachs считают новое соглашение «историческим, но недостаточным». Эксперты отмечают, что любого соглашения будет недостаточно, чтобы компенсировать уже происходящее резкое падение спроса.

Аналитики банка по-прежнему ожидают, что цены на сырье будут падать в ближайшие недели, поскольку из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавируса и связанных с ним ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.

