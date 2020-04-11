Мобильные банкоматы от Межбанка

Так, пенсионеры могут обналичивать свои пенсии не только в банкоматах МБА, но и в банкоматах любого банка страны без каких-либо комиссий.

С целью минимизации очередей перед банкоматами при выдаче пенсий Международный банк Азербайджана приступил к отправке мобильных банкоматов в густонаселенные территории.

Международный банк Азербайджана также запустил услугу доставки пенсионных карт на дом в рамках инициативы «С уважением к старшим» с целью исключения необходимости обращения лиц, недавно вышедших на пенсию, в банк за получением их пенсионных карт на период карантина.

Пенсионеры могут получить готовую пенсионную карту с доставкой на место проживания, оформив онлайн заказ. Услуга доставки карт на дом бесплатная.

Следует отметить, что МБА продлил срок действия пенсионных карт, истекших в марте, с апреля на три месяца. Владельцы карт могут получать пенсии по этим картам в течение следующих трех месяцев. Продленные пенсионные карты также действительны для осуществления безналичных платежей.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.