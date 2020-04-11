Полиция оштрафовала десятки нарушителей карантина

В Азербайджане установлены и задержаны лица, отправлявшие на номер 8103 «Системы получения и мониторинга разрешений во время применения специального карантинного режима» SMS с индексом 3 с целью выйти из дома под предлогом участия в похоронах.

Согласно сообщению МВД, за прошедшие сутки в Баку и отдельных районах республики были установлены 56 человек, нарушивших правила карантина. Они были доставлены в управления, отделы и отделения полиции. В отношении них приняты меры по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях, предъявлен штраф в размере 100 манатов.

В сообщении МВД отмечается, что «каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры».