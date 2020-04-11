Пострадавших от коронавируса предпринимателей поддержали деньгами

С целью сохранения рабочих мест и социальной стабильности в стране Министерство финансов Азербайджана перечислило средства на счета предпринимателей, пострадавших от коронавируса COVID-19.

Согласно сообщению Минфина, Агентство государственного казначейства при Министрества финансов на основании представленных Минэкономики распоряжений перечислило заработную плату наемным работникам, работающим в областях, пострадавших от пандемии: 3 652 тысячи манатов - 1983 налогоплательщикам, 2 948 тысяч манатов - 2 560 индивидуальным (микро) предпринимателям, работающим в областях, затронутых пандемией, на их соответствующие банковские счета.

Ранее, 9 апреля, Министерство финансов предоставило в общей сложности 8 939 тысяч манатов в качестве финансовой поддержки 5 752 налогоплательщикам, включая первый транш.