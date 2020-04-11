Бывший министр обороны, внутренних дел и экономического развития Грузии, а ныне один из лидеров оппозиции Ираклий Окруашвили приговорен в Тбилиси городским судом к пяти годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в столице страны в июне прошлого года.

Окруашвили обвинялся в руководстве и участии в групповом насилии на митинге перед зданием парламента. Согласно обвинению, Окруашвили призывал протестующих к насильственному вторжению в здание законодательного органа, пишет Эхо Кавказа.

Ираклия Окруашвили задержали в июле прошлого года. Ему было предъявлено обвинение в руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня, передает Sputnik Грузия.

Антироссийская акция 20 июня перед парламентом Грузии, в которой участвовали оппозиционные лидеры, переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Полиция применила к манифестантам слезоточивый газ и резиновые пули, когда ими была предпринята попытка прорваться в парламент.