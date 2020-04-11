В Испании смертность от коронавируса снижается

За сутки в Испании медики зафиксировали смерть 517 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав королевства.

Согласно информации, в стране сохраняется наметившаяся в последние дни тенденция к снижению количества летальных исходов. В общей сложности, в Испании после заражения скончались 17 489 пациентов. Общее число заразившихся - 169 496. Из них более 64 тысяч успешно завершили лечение.

На этой неделе в Испании ослабляют ограничительные меры, это даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял премьер Испании Педро Санчес, чтобы попытаться спасти страдающую от последствий распространения COVID-19 экономику.