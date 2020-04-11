Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус. Об этом сообщает БЕЛТА.

«В последнее время мне поступает информация, что вот этот психоз, особенно коронавирусный, довел до того, что люди уже опустили руки. И в больницах перестали бороться за свою жизнь. Министр здравоохранения Владимир Караник знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь», — сказал Лукашенко.

Он поблагодарил белорусских врачей, которые «ночуют и днюют в больницах» и лечат людей «в этот непростой период».

Перед заслушиванием доклада о ситуации в республике Лукашенко подчеркнул, что его будет особенно интересовать, как разворачивается или «уже сворачивается психоз с коронавирусом».

По последним данным, в Беларуси коронавирусом заразились 2 578 человек, 26 умерли, 203 выздоровели.