Миллиардер и близкий друг Трампа умер от коронавируса

В США из-за вызванных коронавирусом осложнений умер спонсор республиканцев и друг президента Дональда Трампа Стэнли Чера.

Отмечается, что строительному магнату было 78 лет. Чера являлся крупным спонсором Республиканской партии. С 2016 по 2019 годы миллиардер пожертвовал партии более 400 тысяч долларов на поддержку деятельности Трампа.

По информации CNN, Чера попал в больницу с симптомами COVID-19 24 марта. Последние дни бизнесмен находился в бессознательном состоянии.

В США коронавирусом заражены более 561 тысяч человек, более 22 тысяч скончались.