Фархад Мамедов, отдел информации 14:29

Оккупационный режим в Нагорном Карабахе объявил о введении «режима чрезвычайного положения». Как ни странно, в условиях введенного чрезвычайного положения, армянские власти планируют проведение второго тура так называемых «президентских выборов». Во втором туре априори нелегитимных выборов борьбу должны были продолжить «первый олигарх» оккупированного Карабаха Араик Арутюнян и глава «МИД» сепаратистского режима Масис Маилян. Однако, М.Маилян протестует, заявив, что административные ресурсы направлены на победу Арутюняна. В условиях предопределенных выборов, Маилян заявил о прекращении предвыборной кампании и бойкоте второго тура.

31 марта, в период предвыборной кампании первого тура «выборов», сепаратисты объявили о том, что в оккупированном Карабахе не были зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом. И это несмотря на то, что в армянском сегменте социальных сетей активно распространялась информация о бушующей эпидемии в Карабахе. По информации армянских СМИ, коронавирус распространяется и среди солдат оккупационных войск. 7 апреля было заявлено о якобы первом случае заражения коронавирусом. В последующие дни все же информация о распространении коронавируса нашла свое подтверждение, и сепаратистский режим перед угрозой был вынужден объявить чрезвычайное положение. И хотя в условиях режима ЧП запрещено проведение массовых собраний, второй тур «выборов» отменен не был. Распространение коронавируса зафиксировано и в селах оккупированных Кельбаджраского и Лачинского районов. Портал Epress.am пишет, что определить реальную картину в связи с коронавирусом в Карабахе не представляется возможным, ибо с 7 апреля были протестированы всего лишь 25 человеков, среди которых из различных и не связанных друг с другом социальных групп трое человек оказались инфицированными. Таким образом, по мнению армянских экспертов, завтрашние «выборы» станут причиной широкого распространения коронавируса.