Кремль: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса

Кремль считает важной заключение сделки ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, заключение соглашения говорит о том, что государства могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков.

«Мы считаем, что эта сделка помогла избежать скатывания к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику», – передает РИА Новости слова Пескова.

12 апреля страны ОПЕК+ достигли окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Уровень добычи углеводорода будет снижен на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. В июле–декабре 2020 года сокращение будет на уровне 7,7 млн баррелей в сутки, далее — 5,8 млн баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.