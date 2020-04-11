Около 2000 малоимущих получили помощь от Министерства экономики и азербайджанского бизнеса

Азербайджан – открытая страна, находящаяся на стыке частей света и цивилизаций, традиционно имеющая торгово-экономические и человеческие отношения с Европой и Азией, Ближним Востоком и странами СНГ и др. Через Азербайджан пролегают транзитные пути многих стран и проезжает огромное количество людей. И даже сегодня, в такой тяжелый момент, Азербайджан остается надежным партнером для своих соседей. Центральная Азия, например, сейчас получает значительную часть своих грузов через Азербайджан, в связи со сложностью альтернативных маршрутов. Транзит этот осуществляется под строгим надзором эпидемиологов. Водители грузовиков не пересекаются с местным населением и сопровождаются полицией от границы до границы. Государство остается верным своим обязательствам быть надежным соседом и партнером, не подвергая при этом опасности заражения жителей нашей страны.

Эпидемия коронавируса, бушующая сегодня во всех странах мира, унесшая уже более 100 тысяч жизней, и угрожающая нанести огромный ущерб во всех сферах жизнедеятельности, стала испытанием на прочность для государств, народов и людей.

Такой же уровень ответственности ожидается и от наших граждан. На личном уровне и на уровне сообществ. От компаний, дворов, поселков и городских кварталов... Значительная часть азербайджанского общества осознало всю серьезность проблемы и, соответственно, свою задачу и строго соблюдает защитные меры. Для защиты своих близких, своих соотечественников, ради наших пожилых и больных, азербайджанцы достойно проходят через это испытание.

В некотором смысле, символично то, что нынешний год в Азербайджане распоряжением Президента Азербайджана Ильхамом Алиевым объявлен «Годом волонтеров». Сегодня, в силу обстоятельств, тысячи людей разного возраста и социального статуса, фактически стали волонтерами. Очень радует какое количество людей в это тяжелое время подключились к усилиям по поддержке одиноких, престарелых и малоимущих. В каком-то смысле Азербайджан сегодня действительно переживает бум волонтерства, пусть и вызванный сложившимися тяжелыми обстоятельствами.

Призыв Министерства экономики Азербайджана с просьбой поддержать усилия по обеспечению малоимущих семей Баку и Абшерона еженедельными поставками продуктов первой необходимости поддержала, в том числе, группа бизнесменов. Министерство экономики взяло на себя организацию процесса, включая доставку по адресам в условиях ограничения движения, с соблюдением всех требуемых гигиенических и санитарных норм и предосторожностей. Помощь охватит 500 семей (более 2.000 человек), доставка осуществляется с помощью волонтеров Министерства образования «БИР» на машинах, выделенных компанией Азермаш в рамках акции социальной ответственности.

«Вместе мы сильнее» и «Оставайся дома». Эти два лозунга, на первый взгляд противоречат друг другу. Как возможно быть вместе, находясь раздельно? Но, как это не парадоксально, — это не только возможно, а даже необходимо. Ведь второй лозунг, — это призыв к самому себе, к ответственному поведению, к соблюдению необходимых карантинных мер, которые позволят нам, как народу и государству, спасти больше жизней и поскорее выйти из нынешнего тяжелого периода, с меньшими человеческими и экономическими потерями.

Первый же лозунг, — это призыв к солидарности и осознанию того, что текущая эпидемия – испытание для всех. Эпидемия уносит богатых и бедных, городских и деревенских. Не распознает цвета кожи, религии и национальности. И именно осознание себя обществом с едиными задачами и общей ответственностью за происходящее – суть обоих призывов. То, что их объединяет.

Бизнесмены и Министерство экономики продолжат данную акцию на еженедельной основе на период карантина, без имен, без фотографий, но от чистого сердца. Желают всем здоровья и терпения, и надеются, что этот небольшой шаг станет еще одним вкладом в приближения дня нормализации экономической и социальной жизни нашей страны.