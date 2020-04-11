Армия проведет масштабную дезинфекцию столицы Казахстана

В ней также примут участие городские службы и призывники. Всего будет задействовано более 500 человек.

Власти уточняют, что обработкой будут охвачены жилые дома, в том числе внутриквартальные территории. Особое внимание уделяется территориям медицинских организаций и гостиниц, где проживают врачи. Граждан призвали не выходить на улицу после 20:00, когда будет проходить обработка.

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы. В стране зафиксированы 444 случая заражения коронавирусом, 28 человек выздоровели, три пациента скончались.