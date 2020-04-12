Более 73 тысяч иранцев заражены COVID-19

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране стали 111 человек, общее число погибших в стране с 19 февраля достигло 4 585 человек. Об этом заявил официальный представитель Министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За последние 24 часа в стране зарегистрировано 1 617 новых случаев заражения COVID-19. С учетом последних данных, с 19 февраля по 13 апреля количество заболевших в Иране составляет 73 303", - говорится в заявлении минздрава Исламской Республики. Полностью выздоровели 45 983 пациента.