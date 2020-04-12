Роспотребнадзор: Чеснок и мед бесполезны для профилактики коронавируса

В Роспотребнадзоре заявили, что употребление чеснока, меда и цитрусовых бесполезно для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Интерфакс в понедельник, 13 марта.

В ведомстве признали, что эти продукты «могут работать как жаропонижающее средство», однако «существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют».

В качестве одного из возможных средств для профилактики коронавируса специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать антисептик с содержанием спирта не менее 60 процентов.