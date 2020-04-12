В ВОЗ назвали главный способ избавления от COVID-19

Коронавирус не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина. Такое мнение высказал специальный представитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пандемии коронавируса Дэвид Набарро, передает NBC news.

"Мы не слишком уверены, что это будет происходить волнообразно, как это происходит с гриппом. Мы думаем, что это будет вирус, который преследует человечество на протяжении достаточно долгого времени, пока мы все не сможем получить вакцину, которая будет защищать нас", - сказал он.

По словам эксперта, в настоящее время в США и Европе наблюдаются признаки скорого замедления распространения инфекции. Однако, прежде чем смягчать карантинные меры, по всему миру следует создать инфраструктуру для борьбы со спорадическими вспышками заболевания.