Азербайджанская армия проводит учения с С-300 фото; видео
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к тренировкам, согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2020 год.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит», совершив марш, отработали вопросы смены, оборудования и маскировки стартовых позиций в соответствии с нормативами.
Ракетные подразделения также выполняют задачи по прикрытию важных объектов от средств воздушного нападения, в том числе отражению ракетных ударов условного противника.