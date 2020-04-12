Ровнаг Абдуллаев об аресте Мубариза Мансимова

«Как мы уже заявляли и ранее, связь Государственной нефтяной компании Азербайджана с арестом владельца группы компаний Palmali Мубариза Мансимова – абсолютно безосновательная ложь», - говорится в письменном заявлении президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, направленном в редакцию телеканала MQTV.

По словам президента SOCAR, он никогда не предпринимал попыток вмешиваться в судебную систему Турции.

«Мы не верим в возможность вмешательства в судебную систему. SOCAR не причастна к аресту Мубариза Мансимова. В целом, его арест не в наших интересах. Мы верим в справедливый приговор суда», - говорится в заявлении.

Ровнаг Абдуллаев отметил, что в арбитражных судах Лондона и Дубая с 2018 года идут разбирательства против Palmali.

«Наша цель состоит в том, чтобы Palmali вернула Азербайджану сотни миллионов долга. Надеюсь, что Турция примет справедливое решение в отношении его», - сказал президент SOCAR.